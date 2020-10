Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim ist am Dienstag das positive Corona-Testergebnis eines Kindes, das die Kindertagesstätte in Gerolsheim besucht, gemeldet worden. Nach Angaben der Behörde war das Kind am 22. Oktober zuletzt in der Einrichtung. Als enge Kontaktpersonen stünden rund 30 Kinder und Erzieher bis einschließlich 5. November unter Quarantäne. Für die übrigen Kinder laufe der Kita-Betrieb regulär weiter. Bei Fragen können sich Eltern per E-Mail an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.