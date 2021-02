In zwei städtischen Kindertagesstätten gibt es neue Corona-Fälle. Das teilt die Verwaltung mit. Am Wochenende seien zwei Erzieherinnen der Kita Pilgerstraße (Haus des Kindes) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hier müssten sechs weitere Mitarbeiterinnen und neun Kinder in Quarantäne. In der Kita Hans-Holbein-Straße ist eine Erzieherin infiziert. Von den Quarantänemaßnahmen sind hier rund zehn Kinder und vier Mitarbeiterinnen betroffen. Nach der am vergangenen Wochenende bekannt gewordenen Infektion eines Kindes ist dies der zweite Fall in dieser Einrichtung innerhalb einer Woche. Alle Betroffenen seien informiert worden, heißt es in einer Pressemitteilung.