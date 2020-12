In der städtischen Kindertagesstätte im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße ist nach Angaben der Verwaltung ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb müssten zwei Gruppen mit 26 Kindern und fünf Mitarbeiterinnen bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember, in häusliche Isolation. Die Betreuung von Schulkindern könne im genannten Zeitraum nicht stattfinden.

Mit diesem neuen Fall erhöhe sich die Zahl der in städtischen Kitas bekannten Infektionen auf vier: In der Einrichtung Am Strandbad sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden – hier stehen 20 Krippenkinder und sechs Mitarbeiterinnen bis Montag, 21. Dezember, in Quarantäne. In der Kita Fontanesistraße sind wegen der Infektion eines Kindes 13 Kinder und drei Mitarbeiterinnen bis Donnerstag, 17. Dezember, in häuslicher Isolation. Im Haus des Kindes in der Pilgerstraße gilt das nach einem positiven Test bei einer Mitarbeiterin bis Freitag, 18. Dezember, für 26 Kinder und fünf Erzieherinnen.

