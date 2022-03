Die Anzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie vor ziemlich genau zwei Jahren registrierten Infektionen ist in Frankenthal erstmals fünfstellig: Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts haben sich seit März 2020 in der Stadt 10069 Menschen mit dem Virus angesteckt. Von Dienstag auf Mittwoch haben die Behörden 170 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen hat sich allein im Zeitraum der vergangenen acht Wochen verdoppelt. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit wieder recht stabil über der 1000er-Marke. Am Mittwoch lag der Wert bei 1099,5. Zum Vergleich: Den Landesschnitt geben die Behörde derzeit mit 1460,1 an. Ähnlich hoch war er zuletzt im Februar. Seit Anfang März sind der Statistik des Landesamts zufolge in Frankenthal vier weitere Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.