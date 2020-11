Im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist ein weiterer Mensch in Frankenthal gestorben. Das meldet das Landesuntersuchungsamt (Stand: 19. November, 14.10 Uhr). Damit gab es in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie drei Tote nach einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Infizierten ist im Vergleich zum Vortag um zwölf auf jetzt 219 aktuelle Fälle gestiegen. 144 Patienten gelten als genesen. Der Inzidenzwert, also die gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, lag am Donnerstag bei 135,4 – und damit unter dem Vortageswert von 160.