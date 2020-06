Das erste Musikvideo des Gesang- und Musikvereins (GMV) Lambsheim ist fertig und im Netz zu sehen. Die „Corona-Eddischn“ des Pfälzer Klassikers „Auf ihr Brieder in die Palz!“wurde bisher über 1500-mal auf YouTube geklickt.

Das Video, in dem 42 Musiker in kleinen Gruppen unter freiem Himmel musizieren, ist als Ersatz für das ausgefallene Jubiläumskonzert entstanden. Wegen der Corona-Pandemie musste der Termin im April zum 50-jährigen Bestehen des GMV abgesagt werden. Es sollte auch ein Zeichen der Hoffnung sein, erklärte damals GMV-Chef Julian Haller. Aufgenommen wurde das nun viereinhalb Minuten lange Werk an einem Tag auf dem Freigelände hinter dem Vereinsheim in der Königsberger Straße Anfang Juni. Passend zu den heißen Temperaturen draußen machen die Musiker zu Beginn des Videos gleich Lust auf eine kühle Schorle. Zu sehen ist es auf dem Kanal des GMV Lambsheim.