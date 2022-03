Wer einen Corona-Schnelltest oder einen PCR-Test braucht, bekommt diesen künftig montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 12 Uhr in der Geschäftsstelle der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in der Mörscher Straße 93. Der Verein beendet damit den Testbetrieb werktags jeweils eine Stunde früher. Etwa 30 bis 50 Besucher nutzen das kostenlose Angebot laut DLRG derzeit pro Öffnungstag. Etwa 70 bis 80 Prozent der Besucher kommen wegen eines PCR-Tests nach einem positiven Schnell- oder Selbsttest. Das Team biete auch die aussagekräftigeren Varianten des Rachen- oder Nasenrachenabstrichs an. Kinder könnten einen Lolly-Test machen. Das Feedback der Getesteten, insbesondere bei Familien mit Kindern, sei sehr gut, sagt Max Leppla, Leiter Einsatz in der DLRG-Ortsgruppe. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter testzentrum-frankenthal.de gebeten.