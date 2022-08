Auch wenn die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch leicht auf 203,1 gestiegen ist: Seit Beginn der Sommerferien ist dieser Messwert – ein Gradmesser für die aktuelle Verbreitung des Coronavirus – deutlich gesunken. Damals lag er bei rund 400. Niedriger als jetzt war die Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamts zuletzt für wenige Tage Ende Mai und davor Ende Dezember/Anfang Januar. Die Gesamtanzahl der laborbestätigten Ansteckungsfälle seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren liegt in Frankenthal bei 16.896. Sie hatte sich seit Anfang März verdoppelt. An oder mit der vom Virus ausgelösten Erkrankung Covid-19 sind in Frankenthal inzwischen 92 Menschen gestorben. Als genesen gelten in der Stadt 16.314 Menschen. Im Krankenhaus behandelt werden mussten etwa 300 Covid-Patienten. Die Anzahl der aktuellen Ansteckungen gibt das Land mit 490 an.