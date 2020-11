Der Landkreis Bad Dürkheim hat am Dienstagabend einen Corona-Ausbruch im Altenpflegeheim in Dirmstein gemeldet: In der Seniorenresidenz Haus Maximilian seien zwölf Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv getestet worden. Das Ergebnis weiterer Testungen stehe noch aus. Im Heim gelte ein Besuchsverbot. Die engen Kontaktpersonen stünden unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Angehörige können sich laut Kreisverwaltung bei Fragen dazu an das Gesundheitsamt in Neustadt wenden: per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Insgesamt wurden im Landkreis am Dienstag 35 neue Corona-Fälle registriert. Bislang seien 21 Kreisbürger im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.