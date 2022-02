Die Anzahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus hat sich in Frankenthal innerhalb von sechs Wochen verdoppelt: von gut 3680 Anfang Dezember auf nun 7376 Fälle am Mittwoch. Ein weiterer Vergleich zeigt die Dynamik des Ansteckungsgeschehens in den zurückliegenden Wochen: Vor einem halben Jahr – also im August 2021 – waren laut Statistik der Gesundheitsbehörden in Frankenthal 2247 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet; vor zwölf Monaten waren es erst 1408. Bei der auf 100.000 Einwohner berechneten Sieben-Tage-Inzidenz liegt die Stadt mit 1091,3 nach wie vor deutlich über der 1000er-Marke. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts sind von Dienstag auf Mittwoch 118 neue Fälle hinzugekommen. Die Tage mit der bisher höchsten Zunahme der Infektionen waren der 8. Februar mit 191 Meldungen und der 10. Februar mit 162. Fast 90 Prozent der inzwischen 77 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, waren 60 Jahre oder älter – rund 60 Prozent älter als 80.