Die Corona-Ambulanz auf dem Parkplatz des Wormser Bildungszentrums zieht am Mittwoch, 22. April, in die Containereinheit am Klinikum auf der Herrnsheimer Höhe um. Wie die Stadt mitteilt, ist die von niedergelassenen Ärzten betriebene Ambulanz täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet und steht Patienten mit einer Atemwegsinfektion aus Worms und der Region Worms offen. Eine vorherige Überweisung oder Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Klinikum selbst betreibt seine eigene Diagnostik- und Untersuchungseinheit weiterhin täglich von 8 bis 16 Uhr. Termine gibt es dort nur nach Rücksprache mit dem Hausarzt. Als Grund für den Umzug nennt die Stadt die Schulöffnung im Bildungszentrum. „Durch die Zusammenlegung beider Einheiten werden Ressourcen und Kompetenzen gebündelt. Außerdem schaffen wir für alle Patienten nur noch eine Anlaufstelle“, erklärt Klinikum-Geschäftsführer Bernhard Büttner.