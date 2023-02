Die aktuellen Corona-Infektionszahlen teilt das Landesuntersuchungsamt (LUA) von Rheinland-Pfalz seit 2. Februar nicht mehr wie bisher täglich mit. Stattdessen veröffentlicht die Behörde künftig einen Wochenbericht, der Überblick über das Infektionsgeschehen geben soll. Begründet wird der Schritt damit, dass die täglichen Zahlen durch den bundesweiten Rückgang der Testaktivität starken Schwankungen unterworfen seien. Eine wöchentliche Betrachtung biete einen deutlich klareren Blick auf die geänderte Infektionslage, so das Landesgesundheitsministerium. In die Statistik fließen ausschließlich Daten von PCR-Tests aus anerkannten Laboren ein. Ein solcher Test liegt allerdings in der Regel nur noch dann vor, wenn die Covid-19-Erkrankung ärztlich behandelt wird.

So führt der Bericht (Stand 1. Februar) für die vergangenen sieben Tage in Frankenthal 13 Sars-CoV-2-Infektionen an. Betroffen waren demnach nur Personen, die 20 Jahre und älter sind. Bei den über 60-Jährigen liegt die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bei 47,5. In ein Krankenhaus eingewiesen wurde laut LUA keiner der Fälle. Eine Person, bei der das Coronavirus nachgewiesen worden war, verstarb in Frankenthal in den zurückliegenden 28 Tagen. Seit Ausbruch der Pandemie gab es demnach 96 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 in der Stadt. 91 Prozent betrafen Personen, die älter als 60 Jahre waren.