Zum ersten Mal seit vielen Wochen gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit Corona. Eine 35-jährige Frau aus Frankenthal ist laut Gesundheitsamtsleiter Alexander Weber am Dienstag gestorben. Sie war nicht gegen Corona geimpft. Die Corona-Inzidenz lag in Frankenthal am Mittwoch bei 129,2, wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervorgeht. Am Vortag lag sie noch bei 139,5. In Ludwigshafen ist der Wert von 122,5 auf 127,1 gestiegen, im Rhein-Pfalz-Kreis von 66,6 auf 69,9. In Speyer lag die Inzidenz bei 106,8 nach 79,1 am Tag zuvor. Grund für den Anstieg ist laut Gesundheitsamt unter anderem ein Corona-Ausbruch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) mit derzeit 17 positiven Fällen. Zudem gibt es sieben Corona-Fälle im Alten- und Pflegeheim Am Adenauerpark in Speyer.