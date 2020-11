Die Corona-Fallzahlen in Frankenthal steigen kontinuierlich an. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsministerium 129 akute Fälle (Stand: 14.10 Uhr). In den zurückliegenden sieben Tagen gab es damit pro 100.000 Einwohnern 121 Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden war. Seit Ausbruch der Pandemie sind bisher 235 Covid-19-Kranke in Frankenthal bekannt, zwei Menschen starben mit dem Virus, 104 sind nach einer Infektion laut Gesundheitsamt wieder genesen. Vor einer Woche, am 30. Oktober, waren 176 Corona-Infizierte seit März in der Stadt gezählt worden – und damit 59 weniger als am Freitag. In den zurückliegenden Tagen hatten mehrere Schulen in der Stadt Infektionsfälle gemeldet. Vorsorglich waren daraufhin einzelne Klassen und Klassenstufen zuhause geblieben. In diesem Zusammenhang hatte es Kritik an der Erreichbarkeit des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gegeben.