Am Donnerstag liefern Schwertransporter im Pilgerpfad nach Auskunft der Verwaltung 16 Container an, die dann per Kran auf das Gelände der städtischen Kindertagesstätte am Jakobsplatz gehoben werden. Die Arbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich von 7 bis 18 Uhr. Im Stadtteil und insbesondere am zentralen Jakobsplatz sei deshalb mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Mitteilung zufolge werden die Parkplätze im Bereich der Hausnummer Jakobsplatz 5 gesperrt. Betroffen sei insbesondere der südliche Parkplatz. Während der genannten Zeit könne dieses Gelände nur sehr eingeschränkt angefahren und auch wieder verlassen werden. Die Container werden übergangsweise als Mensa für die Friedrich-Ebert-Grundschule und die gleichnamige Realschule plus sowie die Kita dienen. Die eigentliche Schulmensa soll grundlegend saniert werden. Die Container werden aber auch nach Abschluss dieses Projekts noch für die Kindertagesstätte genutzt, erklärte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage.