Der Aufstellung von vier zweigeschossigen Wohncontainern auf dem früheren KBA-Parkplatz „P2“ an der Albertstraße für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen steht nichts mehr im Weg. Den nach baurechtlichen Vorschriften notwendigen Antrag hat der Planungs- und Umweltausschuss abgesegnet. Die Container, die auf die Dauer von zwei Jahren angemietet werden sollen, haben eine Grundfläche von jeweils 18 auf 12 Meter und eine Höhe von 6,20 Meter. Pro Container können bis zu 32 Personen Platz finden. Als Unterkunft für Flüchtlinge umgewidmet wird außerdem das Heim der Marinekameradschaft in der Straße Am Kanal. Äußerlich werden an dem Gebäude keine Veränderungen vorgenommen. Durch den Einbau neuer Innenwände entstehen fünf Zimmer, sodass dort insgesamt 15 Personen untergebracht werden können. Das zu Wohnzwecken geplante Vorhaben fügt sich nach Angaben der Verwaltung in die nähere Umgebung ein. Dem schloss sich der Ausschuss an.