Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachten Unbekannte, die zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag im Außenbereich des Congress-Forums am Stephan-Cosacchi-Platz zwei Stühle und einen Tisch beschädigten und ein Zeltdach aufschlitzten. Wer etwas gesehen hat, sollte sich bei der Polizei, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.