Von größeren Einbrüchen durch die Corona-Krise ist das Tagungsgeschäft im Congress-Forum Frankenthal (CFF) weitgehend verschont geblieben. „Wir haben ab 1. September eine hohe Auslastung, die Kongresse wurden im bisherigen Umfang gebucht“, erklärte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ. Von März bis Juni habe es einige Stornierungen gegeben, die meisten Veranstaltungen seien aber nur verschoben worden und würden nach dem 31. August nachgeholt. Mit dem ersten Quartal 2020 zeigte sich der CFF-Geschäftsführer zufrieden. „Es ist nach Plan gelaufen.“ Die Räume würden in Krisenzeiten nicht nur für die Sitzungen der städtischen Gremien genutzt, sie seien auch für das Zweite Juristische Staatsexamen und für Prüfungen der Industrie- und Handelskammer gebucht worden, informierte Knöppel. Während die am 7. März abgesagte Jubiläumsveranstaltung des Lions-Clubs Frankenthal nunmehr Ende Februar 2021 stattfinde, gebe es bei der Fernsehfasnacht noch große Fragezeichen. Bernd Knöppel verwies auf Gespräche mit der Badisch-Pfälzischen Vereinigung und dem SWR, die in den nächsten Wochen geführt würden. „Das CFF steht vor Riesenherausforderungen“, sagte er.