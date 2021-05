Ein buntes Fasnachtsprogramm unter strengen Corona-Bedingungen zu produzieren, bedeutet eine immense Herausforderung, der sich die Fernsehleute vom Südwestrundfunk (SWR) und die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine gestellt haben. 150 Minuten Frohsinn und Unterhaltung werden am Sonntag aus dem Congress-Forum Frankenthal in die heimischen Wohnzimmer gesendet.

Der große Saal bietet ein ungewohntes Bild: Die wenigen Tische und Stühle stehen auf Abstand, Mund-Nasen-Schutz ist Vorschrift. Lediglich die Mitwirkenden dürfen für ihren Auftritt die Masken ablegen. Die Dekoration der Bühne beschränkt sich weitgehend auf einen Glitzervorhang. Der Elferrat besteht in diesem Jahr aus Pappkameraden mit beweglichem Gesichtsausdruck – mal lachend, mal mit melancholischem Blick. Vier Kameras rücken aus verschiedenen Perspektiven die Akteure ins Bild.

Platz für Kamerakran

Erstmals komme ein Kamerakran zum Einsatz, erklärt Alexander Bauer, als Aufnahmeleiter für alles Technische verantwortlich, beim Probenbesuch der RHEINPFALZ. Es werde ja ohne Publikum gesendet, sodass für das ausladende Teil Platz vorhanden sei. Nur 65 Personen dürften sich nach dem mit der Stadt Frankenthal abgestimmten Hygienekonzept im Saal aufhalten. Neben 19 Bühnenakteuren und den elf Musikern seien 27 Fernsehmenschen vom SWR im Veranstaltungsraum im Einsatz. Die gesamte TV-Crew bestehe aus rund 50 Mitarbeitern.

Zwei volle Tage nahmen die „Heißproben“ in Anspruch – in regelmäßigen Abständen unterbrochen für das „Corona-Lüften“. Am vergangenen Sonntag ist die Sendung dann aufgezeichnet worden. Eine Live-Übertragung sei wegen der Pandemie-bedingten Auflagen und dem reduzierten Personal nicht möglich, berichtet Alexander Bauer.

Zwei Moderatoren

Neuheit in diesem Jahr: Die Sendung wird im Duett moderiert. Dem angestammten Sitzungspräsidenten Andreas Knecht steht der holländische Zauberer Ted Louis alias Peter Karl – Markenzeichen: knallorangerotes Outfit – zur Seite. Das Ganze muss sich noch einspielen. Verschiedene Positionen und Kameraeinstellungen werden ausprobiert, die Hinweise der Regie („tosender Applaus“) aus dem Off sind hilfreich – auch für Bauer Sepp (Tobias Paltz), der mit eher rustikalen Gags zu punkten versucht.

„Anfangs war ich gegen die Fernsehsitzung“, bekennt Ursula Schwedler, die als SWR-Redakteurin die Inhalte verantwortet, ganz offen. Auch die Büttenredner, die keine Auftrittspraxis hätten, seien nicht gerade begeistert gewesen. Doch die Meinung ihres Kollegen Alexander Göbel, Abteilungsleiter regionale Unterhaltung, dass die Menschen gerade in ernsten Zeiten etwas zu lachen bräuchten, habe sie schließlich überzeugt. „Es ist zwar alles sehr mühsam, ich hoffe aber, dass es eine flotte Sendung wird“, sagt Schwedler.

Konzept mehrfach geändert

Auf große Showtänze musste verzichtet werden, da die Garden nicht proben durften. Allerdings sieht Ursula Schwedler in dem Auftritt von Selina und Alexej Balzer, sechsfache Deutsche Meister im Paartanz, einen adäquaten Ersatz. „Sie erzählen in sechs Minuten ihre Lebens- und Liebesgeschichte.“ Und die inzwischen 26-jährige Vanessa Ganser, eine der erfolgreichsten Athletinnen im karnevalistischen Tanzsport, feiert auf der Frankenthaler Bühne ihren Abschied.

„Wir mussten vier oder fünf Mal unser Konzept ändern“, informiert Alexander Göbel. Bei der ersten Planung im Sommer sei man noch davon ausgegangen, dass 250 Besucher sowie Gesang und Blasmusik erlaubt seien. Sechs Meter Sicherheitsabstand müssten die Bläser der Kapelle nunmehr einhalten. Der Abteilungsleiter lobt die „wahnsinnige Flexibilität“ aller Beteiligten, die an einem Strang gezogen hätten – was nicht unbedingt selbstverständlich sei. Die gute Zusammenarbeit basiere auf gegenseitigem Vertrauen, unterstreicht Göbel.

Ein bisschen kürzer

Da der Applaus und die Lacher in dem fast leeren Saal des Congress-Forums zwangsläufig dünner ausfallen werden, will Ursula Schwedler – wie sie verrät – technisch ein wenig nachhelfen und den „Ton dichter machen“. Um rund 50 Minuten wird die SWR-Sendung im Vergleich zu den Vorjahren kürzer sein. „Vielleicht bekomme ich noch ein paar Minuten Zugabe“, meint die Redakteurin.

TERMIN