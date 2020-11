Nach der Verlängerung des Corona-bedingten Teil-Lockdowns sagt das Congress-Forum Frankenthal (CFF) bis Anfang Januar 2021 alle geplanten Veranstaltungen ab. Betroffen sind das Weihnachtskonzert am 6. Dezember mit den Bremer Philharmonikern und Sänger Robin McKelle, die Filmvorführung auf Großbildleinwand des Klassikers „Die Feuerzangenbowle“ am 17. Dezember und das Neujahrskonzert mit der Neuen Philharmonie am 1. Januar. Wer bereits Karten für die Veranstaltungen erworben hat, bekommt das Geld in der Vorverkaufsstelle zurück, in der die Tickets erstanden wurden, teilt das CFF mit. Das Familien-Musical „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext“ am 20. Dezember wird auf Sonntag, 21. März 2021, verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Lesung „Pfälzisch kriminelle Weihnacht“ am Donnerstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, kann als Video-Stream live im Netz unter www.congressforum.de verfolgt werden. Weil das Neujahrskonzert ausfällt, lässt die Neue Philharmonie Frankfurt am 1. Januar ab 0 Uhr als kleinen musikalischen Höhepunkt zum Beginn des neuen Jahres auf der Homepage des CFF zwei Wiener Klassiker von Johann Strauß erklingen.