Der Pop-Up-Weingarten an den Arkaden des Congress-Forums (CFF) geht in die dritte Runde: Im April wird es nach Angaben der Veranstalter vier Abende mit Kulinarik und Kultur geben. Start ist an diesem Freitag mit der Band Freiheit.

Musik und Genuss unter freiem Himmel , das Ganze auch noch mit bestmöglichem Schutz vor Corona – das war 2020 zu Beginn der Pandemie die Idee für das Freiluftkonzept des CFF. Das gilt auch für die dritte Auflage des Pop-Up-Weingartens. Am ersten Wochenende werde der Hauscaterer des Congress-Forums, Clever’s Catering Service, mit Leckereien, regionalen Weinen und coolen Drinks versorgen. Für die Veranstaltungen auf dem Stephan-Cosacchi-Platz gilt laut CFF die 3G-Regel: In den Weingarten kommt also nur, wer geimpft, genesen oder getestet. Akzeptiert werde ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist, so die Organisatoren.

Freiheit und Sascha im Quadrat

Zum Auftakt am 1. April spielt die Heidelberger Band Freiheit „mitreißende Eigenkompositionen und spannende Neuinterpretationen bekannter Klassiker“. Zwei der drei Musiker haben es bei der Castingshow „The Voice of Germany“ bis ins Finale geschafft. Am 2. April stehen „Sascha im Quadrat“ auf der Bühne an den Arkaden: Das sind Sascha Kleinophorst und Sascha Krebs zusammen mit Christof Brill (Gitarre) und Frank Schäffer (Klavier). Im Programm: von Manfred Mann bis Billy Joel „alles, was Spaß macht“.

Exotisches und Balladeskes

Nach der Osterpause covert das Duo „Summer Sands“ – die Brasilianer Clara Valente und Gui Gautreaux, am Freitag, 29. April, internationale Hits. Laut CFF stehen sie für einen modernen Mix aus Samba, Afrobeat, Pop und Electronica. Tom Keller und Maria Blatz haben am Samstag, 30. April, balladeske Versionen bekannter Songs und eigene Songs im Programm.

Termine

Pop-Up-Weingarten, Stephan-Cosacchi-Platz: Freitag, 1. und 29. April, und Samstag, 2. und 30. April, jeweils 18 bis 22 Uhr. Infos im Netz auf der Seite www.congressforum.de oder per Telefon unter 06233 4990. Über diese Nummer sind auch Reservierungen möglich.