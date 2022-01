Nach schwungvollem Start ins Neue Jahr mit der Neuen Philharmonie Frankfurt geht es im Frankenthaler Congress-Forum im Januar mit einem Märchenmusical und einem Konzert der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz weiter.

Abgesagt werden mussten im Congress-Forum (CFF) Frankenthal ein Auftritt des Comedian Christian Chako Habekost und die Show Musical Highlights. Sehr wohl schmerzend für viele Fans der bislang immer sehr gut besuchten Vorstellungen.

Dem Corona-Virus trotzt das Theater Liberi. Es gastiert am Sonntag, 16. Januar, 15 Uhr, mit dem Märchenmusical „Aschenputtel“ im Congress-Forum und präsentiert die vertraute Geschichte der Brüder Grimm in neuem, poppig-rockigen Gewand, heißt es in einer Pressemitteilung des CFF zum Januarprogramm. Das Musical ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet.

Die Liebe des Theaterensembles zum Detail offenbare sich laut CFF in fantasievollen Kostümen und einer märchenhaften Kulisse, die sowohl das opulente Leben am Königshof wie den mühsamen, ärmlichen Alltag Aschenputtels verdeutliche. Die Geschichte kennt jeder: Da ist die gehässige Stiefmutter, die das gutherherzige Aschenputtel Linsen zählen und sie immer wieder spüren lässt, dass sie unerwünscht ist. Neu in der Theater-Liberi-Version ist allerdings, dass der König so gar nicht regieren mag, der Hofnarr so gar nicht lustig ist und Aschenputtels Stiefschwester lieber reisen und studieren möchte, als den Prinzen zu heiraten.

Karten gibt es im Preisrahmen von 19 bis 26 Euro, für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro Ermäßigung.

Kaum bekannte Symphonie

Zauberhaft geht es am Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr, weiter: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz spielt unter der Leitung von Michael Francis unter anderem Paul Dukas „Zauberlehrling“. Die Musik, so das CFF, sei eng mit der Ballade Goethes verbunden und zeichne die Geschichte des Zauberlehrlings nach, der sich in Abwesenheit seines Meisters selbst in der Zauberkunst versucht: Er verwandelt einen Besen in einen Knecht, der Wasser tragen muss. Entzückt von seinem Tun spürt er aber bald, dass ihm die Kontrolle entgleitet.

Die französische Komponistin Augusta Holmès hat ihre wenig bekannte Symphonie „Roland Furieux“ 1876 geschrieben. In dieser setzt sie sich laut Pressemitteilung mit dem Renaissance-Epos „Orlando Furioso“ auseinander und erzählt die Abenteuer von Ritter Roland. Der Organist Christian Schmitt ist im dritten Programmpunkt, Camille Saint-Saëns’ Sinfonie c-Moll, op. 78, der sogenannten „Orgelsinfonie“, zu hören. Das Werk widmete der Komponist seinem Freund Franz Liszt. Er selbst urteilte über die Sinfonie: „Hier habe ich alles gegeben, was ich geben konnte... so etwas wie dieses Werk werde ich nie wieder schreiben.“

Die Karten für das Konzert kosten auf allen Plätzen 30 Euro.

Noch Fragen?

Karten gibt es an allen bekannten reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de oder beim Kartenvorverkauf des CFF, Stephan-Cosacchi-Platz 5, Frankenthal, Montag bis Freitag, 9.30 bis 13 Uhr.

Für den Besuch im CFF gilt die 2G-plus-Regel, das heißt, Geimpfte und Genesene benötigen einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest. Ausnahme sind Menschen mit Booster-Impfungen sowie für Kinder unter zwölf Jahren. Für ungeimpfte Jugendliche bis 17 Jahre gilt die 3G-Regel.