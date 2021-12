Eine moderne Lüftungsanlage soll für Konzert- und Theaterbesucher im Frankenthaler Congress-Forum (CFF) das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus minimieren. Das CFF setzt dabei auf ständige Frischluftzufuhr und Absaugen verbrauchter Luft.

Dass die Anlage fachgerecht betrieben wird und den „hygienischen Kriterien eines Spielbetriebs unter Pandemiebedingungen“ entspricht, dafür soll eine Zertifizierung der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) bürgen. Die Methodik und Vorschriften der Prüfung hat die DTHG, ein seit 1907 bestehender Berufsverband für Veranstaltungstechnik, entwickelt und sich patentieren lassen. Die Zertifizierung in Frankenthal erfolgte laut Congress-Forum bereits Mitte des Jahres. Für den Theatergast heißt das, dass die im CFF installierte Lüftung so eingestellt ist, dass sie die Anzahl an Viren in der Luft stark reduzieren kann. Der Luftaustausch wird, abhängig von den Personen in einem Raum, der Dauer ihres Aufenthalts und davon, ob sie ruhig sitzen oder tanzen, automatisch berechnet und der Anlage vorgegeben.

Nachteil: Es zieht an einigen Plätzen

Wichtig für den Besucher ist, dass permanent verbrauchte Luft abgesaugt und gefilterte Frischluft zugeführt wird, und zwar vor, während und nach einer Vorstellung. Dies stelle sicher, erklärt die DTHG auf ihrer Internetseite, dass mögliche virenbelastete Luft – ob Corona- oder Grippeviren – mit unbelasteter Frischluft verdünnt und ständig abgeführt werden. Ein Nachteil sei, so das CFF, dass es an einzelnen Plätzen leicht ziehe. Es wird deshalb empfohlen, bei der zurzeit überwiegend vorgesehenen Schachbrettbestuhlung freie Stühle als Garderobenablage zu nutzen, um schnell eine Jacke parat zu haben. Ein weiterer Nachteil seien höhere Energiekosten.

100 Prozent Frischluftzufuhr

Seit der Corona-Pandemie arbeite die Lüftungsanlage auf höchster Stufe mit 100 Prozent Frischluftzufuhr ohne jeglichen Umluftanteil, betont das CFF. Daneben gelte ein Hygienekonzept mit 2G-plus-Regel, kontaktloser Fiebermessung am Eingang und der Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen). „Und wo es möglich ist, wird ein Einbahnstraßensystem ausgeschildert“, sagt eine CFF-Sprecherin. Installiert wurde die „großzügig ausgelegte“ Lüftungsanlage mit der Eröffnung des CFF 1991, optimiert wurde sie 2013 und 2015, teilt das CFF weiter mit. Die Anlage werde regelmäßig gewartet und geprüft.