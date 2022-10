Der Fachkräftemangel sorgt auch im Congress-Forum Frankenthal (CFF) für Engpässe. Aktuell seien 23 der 26 Stellen besetzt, zwei Auszubildende in der Technik und im kaufmännischen Bereich ergänzen das Team. „Aufgrund des akuten Fachkräftemangels, insbesondere im technischen Bereich, konnten die offenen Vakanzen nicht unmittelbar und durchgängig besetzt werden“, informiert Dagmar Loer, Bereichsleiterin Veranstaltungen, auf Nachfrage. Mit rund 380.000 Euro liegen die Personalkosten im ersten Quartal deutlich unter Plan. Für 2022 sind sie mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Das geht aus einem Bericht hervor, der dem CFF-Aufsichtsrat vergangene Woche vorgelegt wurde. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden demnach mit gut 850.000 Euro über Dreiviertel des erwarteten Umsatzes erwirtschaftet. Der Fehlbetrag lag Ende des zweiten Quartals bei knapp 97.000 Euro (Plan 2022: 1,4 Millionen Euro).

Die Auslastung bis Ende September war laut Aufsichtsratsvorsitzendem Bernd Knöppel (CDU) „gut bis sehr gut“, allerdings rechne man mit einer Verschlechterung bis Jahresende. Das Tagungsgeschäft sei wieder angelaufen, Stammkunden seien ins CFF zurückgekehrt. Alle geplanten Kulturveranstaltungen, die auf großen Anklang gestoßen seien, hätten stattfinden können. Für die Werbung in Social-Media-Kanälen wurde laut Knöppel im Mai ein Imagefilm gedreht, weitere Clips sollen folgen. Mit dem Angebot an digitalen und hybriden Veranstaltungsformaten in der Pandemie habe das Haus mit „seinem tollen Team“ in der Pandemie richtige Wege beschritten, so die Rückmeldung der Vertreter der Stadtratsfraktionen im Aufsichtsrat.