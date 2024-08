Mediterranes Sommergefühl erwartet laut Information des Congress-Forums (CFF) Besucher der neuen Eventreihe Aperativo. Dazu lädt am 8. und 15. August der CFF-Cateringpartner „Clever's Catering“ an die Arkaden auf den Stephan-Cosacchi-Platz ein. Drinks und Antipasti in sommerlicher Atmosphäre sollen geboten werden. Am 22. August soll eine weitere After-Work-Party mit DJ Banks folgen. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen im CFF statt.