Das Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS) Frankenthal bietet wieder ein breites Angebot, das von Vorträgen bis zur beruflichen Weiterbildung reicht. Neue Kurse gibt es in den Bereichen Kreativität, Bewegung, Gesundheit und Ernährung, die sowohl in Präsenz vor Ort als auch online stattfinden. Etwa zum Thema Upcycling.

„Die Frankenthaler Volkshochschule versteht sich als Partner für lebenslanges Lernen und Weiterbildung. Die unterschiedlichen Veranstaltungen sollen in entspannter und fröhlicher Atmosphäre gelungenes Lernen und gemeinsamen Austausch ermöglichen“, wird VHS-Leiterin Ulrike Rudek in einer Pressemeldung zitiert. Für den Herbst kündigt sie neue Angebote im Programm an, wie im Bereich Gestalten die Kurse „Lampen und Lichtobjekte selber gestalten – Upcycling mit Fundstücken und Altmaterialien“ oder „Töpfern ohne Brennen. Plastisches Gestalten mit lufttrocknenden Modelliermassen“, ebenso Spinn- und Strickkurse.

Gesunde Ernährung

In der Reihe „Musik! Hören & Verstehen“ wird Wolfgang Müller-Steinbach am Mittwoch, 30. Oktober, über Beethoven und das Metronom referieren. Laut Mitteilung wurde das Bewegungs- und Entspannungsangebot um zusätzliche Yoga-, Meditations- und Tanzkurse sowie Waldbaden erweitert. Zudem finden sich im Programm Kochkurse mit den Schwerpunkten gesunde Ernährung und Weihnachtsbäckerei.

Sprachen zu erlernen, das bleibe ein zentrales Thema des Volkshochschulprogramms, berichtet VHS-Leiterin Rudek. Neben Integrationskursen gebe es die Möglichkeit, seine Kenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Latein zu vertiefen. Englisch für Telefongespräche und die E-Mail-Korrespondenz sowie „Business English“ rundeten das Angebot ab. Umfangreich sei auch die Auswahl an IT-Kursen. So gibt es beispielsweise Excel-Kurse für verschiedene Anwendungsniveaus. Die VHS unterstütze Menschen mit „Xpert Business Kursen“ bei der beruflichen Weiterbildung oder bietet mit „Agilität im Alltag“ und „Canva-Workshop: Entdecke die Welt der Kreativität“ neue Perspektiven.

Pfälzische Kultur

Wie in den Vorjahren kooperiert die VHS mit anderen Einrichtungen und beteiligt sich an Aktionen, etwa an der Klimawoche mit vier Online-Veranstaltungen zum Thema „Wie geht konkreter Klimaschutz?“. Mit der Webinarreihe „Pfalz entdecken“ wollen die pfälzischen Volkshochschulen verschiedene Aspekte der Kultur und geschichtlichen Entwicklungen in der Pfalz näherbringen. Neu im Programm ist die Webinarreihe „Der große, kleine Unterschied – Gesundheitliche Chancengleichheit von Frauen“. In vier Online-Vorträgen werden wichtige gesundheitliche Themen speziell für Frauen behandelt.

Wie im Vorjahr findet „Hilfe beim Helfen – Vortragsreihe für Angehörige und ehrenamtliche Begleiter von Menschen mit Demenz“ wieder in den Räumen der VHS statt. An sieben Terminen informieren Fachleute über die Erkrankung und rechtliche Fragestellungen.

Noch Fragen?

Das vollständige Programm des Herbstsemesters ist online unter www.vhs-ft.de zu finden. Hier sind auch Anmeldungen möglich. Das gedruckte Programmheft ist unter anderem in der VHS-Geschäftsstelle (Stephan-Cosacchi-Platz 1) und im Rathaus erhältlich.