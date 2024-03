Tipps im Umgang mit dem Computer speziell für Senioren gibt es in zwei Kursen der ehrenamtlichen Digitalbotschafter Erich Schwarz und Peter Oriwol im Mehrgenerationenhaus. Der Anfänger-Workshop beginnt am Donnerstag, 7. März.Erich Schwarz will älteren Einsteigern die Scheu vor dem PC nehmen. Sein Kurs findet jeweils donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt. Das Angebot für Fortgeschrittene startet am Mittwoch, 13. März. Immer mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr unterstützt Peter Oriwol dann Senioren, die bereits Erfahrung am PC haben. Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen sind ein eigenes Endgerät, um das Gelernte zu Hause vertiefen zu können, und das Beherrschen der deutschen Sprache. Die beiden kostenlosen Kurse im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses (MGH) in der Mahlastraße 35 laufen bis zu den Sommerferien. Wie die Stadt weiter mitteilt, ist die Teilnehmerzahl begrenzt, um eine Anmeldung im Koordinationsbüro des MGH wird gebeten unter der Telefonnummer 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de.

Weitere Infos zu den PC-Kursen für Senioren und den weiteren Angeboten im Mehrgenerationenhaus gibt es unter www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/themen/bildung/mehrgenerationenhaus/.