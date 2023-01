Was ist ein Computer? Wie bedient man ihn und welche Programme gibt es? Diese Fragen sollen bei zwei jeweils zwölfwöchigen PC-Kursen für Senioren im Fokus stehen. Das kostenlose Angebot startet am Mittwoch, 1. Februar. Digitalbotschafter und Informatiker Peter Oriwol, selbst Rentner, gibt einen Überblick über Funktionen, vermittelt Tipps und Tricks und geht auf individuelle Fragen der Teilnehmer ein. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein eigenes Endgerät, um Gelerntes vertiefen zu können, und das Beherrschen der deutschen Sprache. Der Anfängerkurs findet jeweils von 13 bis 14.30 Uhr statt, Fortgeschrittene treffen sich von 14.30 bis 16 Uhr. Zum letzten Mal findet der Kurs am 26. April statt. Kursort ist der PC-Raum E.10 im Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35. Interessierte können sich im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses bei Kerstin Görlitz und Tyshea Washington, Telefon 06233 3558911, E-Mail mgh@frankenthal.de, anmelden.