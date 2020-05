Die Commerzbank in Frankenthal kommt Kunden, die von wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise betroffen sind, nach eigenen Angaben entgegen: So werde Kreditnehmern unter bestimmten Voraussetzungen ein Zahlungsaufschub angeboten.

Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, gewähre man bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause, teilte die Bank mit. Bei der Baufinanzierung könne die Tilgung bis zu sechs Monate ausgesetzt werden.

Kleinunternehmern und Mittelständlern, die wegen der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, bietet die Bank Beratung zu den KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes an. Anträge könnten auch digital übermittelt werden. „Wir werden die Anträge von Unternehmen zeitnah prüfen, um damit ihre Liquiditäts- und Kreditversorgung zu sichern“, zitiert die Bank ihren Marktbereichsleiter Privatkunden in Frankenthal, Andreas Trump.

Mehr Kunde, mehr Umsatz

2019 hat die Bank nach eigenen Angaben ihr Geschäftsvolumen mit Privat- und Unternehmenskunden in Frankenthal gegenüber dem Vorjahr um gut fünf Prozent auf 304 Millionen Euro steigern können. Man habe netto 643 neue Kunden dazugewonnen – 50 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, erklärt dazu Trump. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten.“

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So wurden für Baufinanzierungen 2019 in der Region neue Kredite in Höhe von mehr als vier Millionen Euro ausgereicht. Das Bestandsvolumen liegt damit bei über 77 Millionen Euro. Ratenkredite waren ebenfalls stark gefragt. Hier wurden im Marktbereich Frankenthal 7,5 Millionen Euro neu vergeben (plus 19 Prozent).