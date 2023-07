Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Rennen um den OB-Posten ist entschieden. Aber wird sich der überraschend klare Erfolg des FWG-Kandidaten Nicolas Meyer auch noch im kommenden Jahr auswirken, wenn Kommunalwahlen anstehen? Die Meinungsforscher von CMR haben das 500 Frankenthaler gefragt. Der neue Stadtrat könnte deutlich anders besetzt sein als der aktuell amtierende.

Noch steht der Termin für die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz nicht offiziell fest, üblicherweise aber fällt er mit der Europawahl zusammen. Was bedeuten würde: Am 9. Juni kommenden Jahres