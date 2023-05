Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die CMC-Gruppe in Frankenthal, bekannt vor allem als Lieferant technischer Spezialfolien, sieht im Bereich E-Mobilität einen wichtigen Wachstumsmarkt. 2021 sollen die Gebäude an der Zentrale in der Rudolf-Diesel-Straße mit einem Neubau ergänzt werden.

Ein Klebeband kann „ein sehr profanes Produkt“ sein, sagt Bert Schattschneider, geschäftsführender Gesellschafter der CMC-Gruppe, „aber auch ein technisch sehr anspruchsvolles“