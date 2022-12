Leerstandsmanagement ist laut Stadt künftig eine der Aufgaben von Citymanager Daniel Strotmann. So wolle man Entwicklungen besser erkennen, lenken und steuern, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit Anfang des Monats ergänzt der Citymanager das Team der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Tourismus in der Stadtverwaltung. Strotmann soll wie bisher Projekte und Aktionen zur Belegung der Innenstadt anstoßen und organisieren. Außerdem unterstützt er den ehrenamtlich geführten Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein mit seinen gut 100 Mitgliedern, bei Projekten und steuert Ideen bei.

Strotmann war seit 2010 bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal (WFG) beschäftigt, unter anderem als Ansprechpartner für Gewerbeansiedlungen und sämtliche Bereiche der allgemeinen Wirtschaftsförderung, die seit 2021 in einer neu geschaffenen Stabstelle Wirtschaftsförderung – und damit näher an der Verwaltung und Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) – zusammengefasst sind. Geleitet wird die Stabstelle von Wirtschaftsförderer Steven Müller, Julia Gandyra ist für den Bereich Tourismus zuständig, der Bereich Stadtmarketing soll laut Stadt 2023 besetzt werden. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) soll laut Stadt als Gesellschaft ohne aktive Funktion bei gleichzeitiger Kapitalherabsetzung erhalten bleiben, Strotmann bleibt dort Geschäftsführer.