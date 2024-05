Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne Schranken, ohne Papiertickets, ohne Bargeld – im Parkhaus des City-Centers in der Welschgasse hat in der vergangenen Woche eine in Frankenthal bislang neue Technik Einzug gehalten. Autofahrer fremdeln teils noch mit dem neuen System – und auch bei der Technik hakt es am Montag.

„Wo ist die gewohnte Schranke? Und wo bekomme ich mein Parkticket?“ Die irritierten Blicke von Autofahrern sprechen am Montagnachmittag Bände. Auf einem großen Hinweisschild an der