Ein Citroen C2, der nach Polizeiangaben „auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Frankenthaler Straße“ abgestellt war, ist am Mittwoch von einem unbekannten Fahrzeugführer im hinteren rechten Bereich beschädigt worden. Zu dem Vorfall muss es zwischen 11.45 und 12 Uhr gekommen sein. Die Höhe des Schadens wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130.