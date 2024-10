Zu einem Film-Gottesdienst lädt die protestantische Kirchengemeinden Eppstein-Flomersheim am Samstag, 26. Oktober, 18 Uhr, in die Christus-Kirche Eppstein ein. Ein solches Angebot machte die Kirchengemeinde bereits 2017 und 2019 und möchte es nun wieder regelmäßig anbieten. Gezeigt werden sollen Szenen aus einem Film über Martin Luther. Beim dritten Filmgottesdienst in den Schwestergemeinden Flomersheim-Eppstein nach einer langen Pause wird die lutherische Gottesdienst-Ordnung laut Information der Kirchengemeinde zwar weitestgehend verändert, aber ihre Intention nicht vergessen: Das Wort Gottes steht im Mittelpunkt. Mit großem Aufwand habe der Vorbereitungskreis mehrere Szenen aus dem Film ausgewählt und mit weiteren literarischen und musikalischen Quellen ergänzt, um Bezüge zur Bibel und zu unserem Leben aufzuzeigen. Es soll gemeinsam meditiert und gebetet werden – ohne belehrenden Vortrag von der Kanzel, ohne erhobenem Zeigefinger – mit viel Raum für eigene Gedanken. Es sollen Überlegungen angestellt werden, wo unsere gegenwärtige Welt reformiert werden sollte und welchen Zuständen heute mutig die Stirn geboten werden müssten? Getreu Luthers Worten: „Hier stehe ich und kann nicht anders.“ Der Film-Gottesdienst soll auch den Austausch fördern mit anderen lokalen Kirchengemeinden, die ebenfalls neue Gottesdienstformate erproben.