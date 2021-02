„Von 7 Uhr bis 15.30 Uhr bin ich täglich da“, sagt Christian Sattler. In der Friedrich-Ebert-Grundschule leistet der 41-Jährige Schulsozialarbeit. Wenn nicht gerade Corona-Beschränkungen gelten, sei seine „Bürotür immer offen“, erklärt der Diplom-Sozialpädagoge und -Sozialarbeiter. Ansprechbar zu sein und Kontakte zu halten – das sei ganz wichtig.

Seit 2010 ist Sattler an „seiner“ Schule aktiv, hat viele Kontakte geknüpft. Auch im Umfeld, etwa am Jakobsplatz, begegnet er immer wieder bekannten Gesichtern. „Man kennt sich, man grüßt sich.“

Unter den geltenden Corona-Einschränkungen sei die Arbeit jedoch deutlich schwieriger geworden: „Die Kinder fehlen.“ Nur 50 seien zurzeit in der Notbetreuung. So könnten auch die Lehrkräfte weniger von Problemen der Kleinen mitbekommen, wenn es die gebe.

Schon „vor Corona“ hat Sattler festgestellt: Es mehren sich die Fälle, in denen Eltern Erziehungsprobleme haben. Manche Kinder kämen „zum Teil schon sehr belastet in die Schule“, und das zeige sich dann etwa in aggressivem Verhalten. Beratung kann dann viel Zeit erfordern – und das ist nur ein Teil aus dem umfangreichen Aufgabenfeld des 41-Jährigen. „Meine Arbeit ist intensiver geworden, die Bandbreite größer“, sagt Sattler beim Blick auf die zurückliegenden Jahre.