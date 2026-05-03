Satiriker Christian Ehring, bekannt von der TV-Sendung „extra 3“, gastierte mit seinem aktuellen Programm „Versöhnung“ in Worms. Und zeigte sich eloquent und bissig.

Ohne jetzt der Glas-ist-halb-leer-Typ sein zu wollen, so muss man doch konstatieren: Es könnte besser laufen. Präziser: Die Welt brennt. Wie man es dreht und wendet, ob man es jetzt aus der Klima-Perspektive betrachtet oder die vielen derzeit laufenden Kriege als Beweismittel hernimmt. Die Zukunft, sie strahlt derzeit so hell und freundlich wie ein verlassener Plattenbau in Gera bei Regenwetter.

Und anstatt sich ernsthaft um Problemlösungen zu kümmern, scheinen die meisten daran interessiert, ständig noch Öl ins Feuer zu gießen. Man geht sich an die Gurgel statt sich gemeinsam Gedanken über ein besseres Morgen zu machen.

Und so mutet der Titel „Versöhnung“, den Satiriker Christian Ehring seinem aktuellen Kabarettprogramm gegeben hat, fast schon ein bisschen verwegen an. Beinahe aus der Zeit gefallen. Ehring ist sich dessen natürlich bewusst, er hat den Begriff auch nicht als Zustandsbeschreibung gewählt, sondern mehr als Ausdruck von Hoffnung, als Ziel, das vielleicht im Augenblick utopisch scheint, aber doch irgendwie erreichbar ist. Erreichbar sein muss.

Timmy und die Rente

Natürlich, sagt er, habe „Versöhnung“ jetzt bislang nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Zu den vornehmsten Aufgaben eines Satirikers gehört es eben, „die da oben“ unters Brennglas zu nehmen und zu kritisieren, am besten so, dass am Ende jemand darüber lacht. Das darf auch ruhig zwiebeln. Ehring hat eine Karriere darauf aufgebaut, zunächst als Kabarettist auf der Bühne, später dann als Autor (unter anderem für „Freitag Nacht News“ oder Dieter Hallervorden) oder als Ensemble-Mitglied der ZDF-Satiresendung „heute show“. Seit 2011 moderiert Ehring das altwürdige NDR-Satiremagazin „extra 3“ (gibt es schon seit 1976). „Ich habe im Laufe meiner Karriere auch schon das eine oder andere Mal gedisst oder gebashed, geshamed, geframed, geflamed und geblamed“, gestand er. Das soll sich nun ändern, fortan wolle er konstruktive Satire bieten. Generell an sich arbeiten. Aus seinem Umfeld bekomme er nämlich immer häufiger zu hören, dass er nie zuhöre.

Und so hörte Ehring dem Wormser Publikum zu. „Was sind denn Ihre Themen“, fragte er keck in die Runde, er würde sie gerne an diesem Abend mit den Zuschauern besprechen. „Timmy“, entfuhr es direkt einem der Gäste, der Buckelwal ist auch in den Herzen der Rheinhessen gestrandet. Ansonsten waren die genannten Vorschläge eher klassisch: Verkehr in all seinen Facetten, Bildung, Gesundheitspolitik und Rente waren beispielsweise Themen, die den Leuten in der Nibelungenstadt auf der Seele brannten und dadurch auch bei Ehring Tagesordnungspunkt wurden. Es spricht für den Satiriker und sein Improvisationstalent, dass er den Ball auch gekonnt aufnahm und zu jedem Sujet zündende Gags aus dem Ärmel schüttelte. Auch wenn sich die Themen sicherlich von Stadt zu Stadt ähneln dürften.

Eingebettet war all das in eine Rahmenhandlung, ein Zwist mit einem guten Freund, der seine dritte Hochzeit mit allem Tamtam in der Provence feiern möchte. „Wir leben in einer Demokratie. Warum sehen Hochzeiten dann heute so aus, als würden sie zu Zeiten absolutistischer Herrscher gefeiert“, fragte er sich, eher er sich dann wieder an seinen Lieblingszielen Donald Trump, der AfD und Friedrich Merz abarbeitete. Und das durchaus unterhaltsam.

Untermalt wurde das etwas mehr als zwei Stunden dauernde Programm durch ein paar Song-Einlagen, bei denen sich Ehring selbst am Klavier begleitete. Die musikalische Seite des Moderators gefiel, im Fernsehen bleibt sie einem gemeinhin verborgen.

Am Ende: Standing Ovations. Nicht jeder Gag mag konstruktiv gewesen sein, gezündet haben jedoch die allermeisten. Und auch die Frage, wie denn Versöhnung nun erreicht werden könnte, wurde in dem - leider viel zu schlecht besuchten und knapp zur Hälfte besetzten - Wormser Veranstaltungshaus beantwortet. Einfach mal lernen, die Klappe zu halten und nicht alles kommentieren müssen. Das wäre ein erster Schritt. Und dann warb Ehring dafür, dass die alte und die junge Generation Verständnis füreinander aufbringen sollten. Die Jungen seien nicht so faul, wie sie gemacht werden, und die Alten, die Baby-Boomer, nicht an allem schuld. Ansonsten sprach sich Ehring, selbst Mitte 50, klar gegen Altersdiskriminierung aus: „Das stört mich, und das immer mehr, je älter ich werde.“