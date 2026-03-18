Über eine eigene Gesellschaft will Christian Baldauf Projekte mitentwickeln und Fachkräfte vermitteln. Auch in Frankenthal hat der Landtagsabgeordnete eine Fläche vor Augen.

Der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) hat Ende vorigen Jahres eine Gesellschaft gegründet, die zwei Zwecke verfolgt. Die CBC GmbH will laut Satzung zum einen Unternehmen, Wirtschaftsvertreter und Manager beraten. „Hierzu zählt insbesondere die Beratung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere von Kommunen, im Bereich der planerischen Entwicklung von Gewerbe- und sonstigen Entwicklungsgebieten. Ferner umfasst der Unternehmensgegenstand die Durchführung von Akquisitionstätigkeiten für Nichtregierungsorganisationen ( NGOs) im wirtschaftlichen Bereich sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen“, heißt es in der Definition des Unternehmensziels weiter.

Zum anderen will die Gesellschaft ausländische Fachkräfte nach Deutschland vermitteln und umgekehrt deutsche Fachkräfte ins Ausland. Schließlich will sie bei der Übernahme von Gesellschaften im In- und Ausland vermitteln. Die CBC GmbH ist am 6. März im Handelsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen eingetragen worden. Zehn Tage später ist die Registrierung in der RHEINPFALZ veröffentlicht worden. Baldauf ist alleiniger Gesellschafter der CBC GmbH.

Baldauf: Pläne für den Norden

Auf Anfrage verwies Baldauf auf zwei Gewerbegebiete in der Pfalz, in deren Erschließung er sich miteinbringen wolle. Eines davon ist in der Nordpfalz vorgesehen, das zweite im Frankenthaler Norden. Für Letztgenanntes seien die Gespräche mit der Stadtspitze von Frankenthal, Projektpartnern und Finanzierern weit fortgeschritten, spruchreif könnten die Planungen nach Ostern sein. Die Gesellschaft habe er auch mit der Absicht gegründet, die Projektfortschritte mit seiner juristischen Expertise zu flankieren.

Den zweiten Zweck, die Fachkräftevermittlung, erklärt Baldauf mit Kontakten zu Partnern und regionalen Unternehmen, die im Austausch mit ihm immer wieder Bedarf äußerten und für die er im Sinne der Stärkung des regionalen Wirtschaftsstandorts seine Netzwerke nutzen könnte. Zu ihnen zähle etwa die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz.

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Anwalt im Nebenberuf

In einer neuen Landesregierung mit CDU-Beteiligung macht sich Baldauf Hoffnungen auf ein Ministeramt. Daraus hat er in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht. „Sollte ich einem künftigen Landeskabinett angehören, sind von langer Hand angestellte Überlegungen, die zur Gründung dieser Gesellschaft geführt haben, obsolet“, erklärte der 58-Jährige. Dann gelte für ihn die Neutralitätspflicht und die Vermeidung von Interessenskonflikten.

Für den umgekehrten Fall, dass er weiter in den Reihen der Opposition bleibt oder bei der Postenvergabe in einem neuen Kabinett leer ausgeht, behält Baldauf sich vor, nebenberuflich tätig zu bleiben, „so wie ich das all die Jahre auch schon mit meinem politischen Mandat vereinbar gestaltet habe“.

Baldauf sitzt seit 25 Jahren im Landtag

Baldauf ist seit 25 Jahren Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Am 22. März will er sein Mandat zum fünften Mal verteidigen. Neben seiner politischen Tätigkeit im Landtag und als Vize-Fraktionsvorsitzender im Frankenthaler Stadtrat ist er in der auslaufenden Wahlperiode als Anwalt tätig geblieben. Ausweislich der Auflistung seiner veröffentlichungspflichtigen Angaben auf der Homepage des Landtags hat er 2025 insgesamt 26 Mandate wahrgenommen.

Der CDU-Politiker gehört zudem dem Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Haardt an, die unter anderem Filialen in Dirmstein, Flomersheim, Mörsch und Frankenthal betreibt. Baldauf sitzt in den Beiräten der Bobenheim-Roxheimer Bernd-Jung-Stiftung und der Horst-Eckel-Stiftung. Im Förderverein für die Stadtklinik Frankenthal ist er Vize-Vorsitzender.