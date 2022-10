Jörn Peter ist neuer Vorsitzender des Carnevalvereins Chorania Frankenthal . Giacomo Galante – mehr als 25 Jahre im Vorstand, davon 13 Jahre als Vorsitzender – hat sich aus der Führungsriege zurückgezogen.

Die Mitglieder wählten den „Marktplatzreiwer“, so Galantes Rolle auf der fastnachtlichen Bühne, zum Ehrenvorsitzenden. Galante dankte zuvor bei der Mitgliederversammlung im Sängerheim in Beindersheim vor allem den stillen Helfern und natürlich allen Sponsoren. Er sei stolz auf den Verein, dem alle 167 Mitglieder die Treue gehalten haben. Auch das Strohhutfest sei nach zweijähriger Pause reibungslos über die Bühne gegangen. „Wir haben das Glück, sehr viele Helfer zu haben“, bedankte sich Galante für dieses nicht selbstverständliche Engagement.

Jörn Peter weiß, dass er einen finanziell gesunden Verein übernimmt, und freut sich nach eigenen Worten auch weiterhin über tatkräftige Unterstützung. Das Amt des Stellvertreters, das Peter 13 Jahre innehatte, übernimmt Thomas Scholl.

Schunkeln und Helau im Mai – diesen Balanceakt haben die Chorania-Aktiven mit ihrer „Närrischen Donaufahrt“ geschafft. Präsident Thomas Kehl hofft nun auf eine „normale“ Kampagne, die am Samstag, 12. November, im Donauschwabenhaus beginnen soll. Die Prunksitzungen sind für 27. und 29. Januar 2023 geplant. Mit dabei sei man wieder beim Weihnachtsmarkt in Flomersheim am 26. November. Von 12 bis 20 Uhr würden Leckereien verkauft.

VORSTAND

Vorsitzender Jörn Peter, Stellvertreter Thomas Scholl, Schatzmeister Thomas Kehl, Schriftführer Torsten Tups.