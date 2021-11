Der Carnevalverein Chorania Frankenthal hofft, in der Kampagne 2021/22 wieder aktiv werden zu können. Ein genaues Konzept gebe es noch nicht. „Aber wenn wir dürfen, finden Sitzungen statt“, sagte Präsident Thomas Kehl bei der Mitgliederversammlung.

„Wenn wir gar nichts planen, sind wir als Verein tot. Daher planen wir eventuell für die Schublade, aber nicht für die Tonne“, betonte Kehl im Sängerheim Beindersheim. Die „Wilden Choris“ und die „Gröhler“ seien schon fleißig am Proben; es gebe auch Zusagen für Büttenreden. Als Termine für die Prunksitzungen seien der 4. und 6. Februar vorgesehen. Die Saisoneröffnung im November falle aus. Mit dabei ist der Verein beim Weihnachtsmarkt in Flomersheim am 28. November. Das Fazit der Verantwortlichen ist trotz Corona-Zwangspause 2020 positiv: „Wir stehen gut da, der Verein ist gesund.“ Vorsitzender Giacomo Galante bedankte sich bei allen Aktiven, Helfern und Sponsoren. Alle hätten dem Verein die Treue gehalten. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Die Führungsriege wurde komplett wiedergewählt.

Vorstand

Vorsitzender: Giacomo Galante, Stellvertreter: Jörn Peter, Schatzmeister: Thomas Kehl, Schriftführer: Torsten Tups.