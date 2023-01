Anlässlich seines 60-jährigen Geburtstags unternahm der Carnevalverein Chorania bei seinen beiden Prunksitzungen am Wochenende eine Reise nach Paris. Aus der ausverkauften ersten Aufführung am Freitagabend im Donauschwabenhaus stammen diese Impressionen. Sitzungspräsident Thomas Kehl freut sich ganz besonders darüber, dass während der Corona-Zwangspause alle Aktiven des Vereins bei der Stange geblieben sind. „Auch in diesem Jahr konnten wir das Programm überwiegend mit eigenen Akteuren bestreiten“, sagt Kehl.