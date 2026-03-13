In Bobenheim-Roxheim gründet sich ein bewusst niederschwelliger Projektchor für alle, die Lust am gemeinsamen Singen haben, ganz ohne Leistungsdruck.

„Die Idee hat zwei Jahre lang geschmort“, sagt Initiatorin Gerdi Schäfer. Nun wird sie Wirklichkeit. Inspiriert ist das neue Format vom Mitmachchor „Sunday Singing“ in Hannover. Dort stehen die Freude am Singen und das Erleben von Gemeinschaft im Zentrum.

Gerdi Schäfer erinnert sich an die Corona-Pandemie. „Da habe ich Veränderungen an meiner Stimme bemerkt“, erzählt Schäfer, die bereits den Shantychor Die Landratten und den Gospelchor Voices@Heaven innerhalb der Chorvereinigung Bobenheim-Roxheim gemanagt hat. Aus eigener Betroffenheit entstand die Idee eines Angebots für Menschen, die ihre Stimme nicht mehr sicher halten können und trotzdem singen wollen. „Wer wegen seiner Stimme unsicher ist, kann trotzdem kommen“, versichert Schäfer.

„Keine Konkurrenz zu bestehenden Chören“

Der Projektchor verzichtet bewusst auf klassische Strukturen: Es gibt keinen Chorleiter, gesungen wird nach gemeinsamer Absprache. Offenheit steht im Mittelpunkt, unabhängig von musikalischer Vorbildung oder Mitgliedschaft in einem Verein. „Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu bestehenden Chören, sondern als Ergänzung“, betont Schäfer, die die administrative Leitung des Projekts übernommen hat.

Auch das Repertoire setzt auf Vertrautes und die Mitsing-Qualität: Schlager der 1960er- bis 1980er-Jahre, Volkslieder aus der Schulzeit, Pfälzer Lieder, Rhein-, Wein-, und Wanderlieder sowie Songs von Freddy Quinn, Hans Albers und Lale Andersen. Begleitet wird der Gesang von Musikern an Bassgitarre und Akkordeon.

Der noch namenlose Chor probt 14-tägig mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Heimatmuseum Bobenheim-Roxheim. Beim ersten Treffen am 21. Januar und im Februar waren zehn Sängerinnen und Sänger, darunter auch Mitglieder der Chorvereinigung, dabei. Die nächsten Treffen sind am 18. März und 1. April. Interessierte können sich bei Gerdi Schäfer unter Telefon 06239 7777 melden.