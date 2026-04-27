63 Gäste mussten am Montag auf die Schnelle das Ostparkbad verlassen, überwiegend nur in Badekleidung. Verletzt wurde niemand. Wie die Menschen den Nachmittag erlebt haben.

„Zum Glück ist es heute recht warm.“ Die ältere Frau nimmt es mit Galgenhumor, dass sie mit nichts anderem als ihrem roten Frottee-Bademantel und grünen Badelatschen auf dem Parkplatz vor dem Ostparkbad in Frankenthal steht. „Es musste ja schnell gehen“, erzählt sie.

Gegen 14 Uhr am Montag ging im Bad der Chlorgasalarm los. Der bescherte Dutzenden Frankenthalern einen Nachmittag im Freien – leicht bekleidet, manchmal noch mit einem Handtuch um die Hüften oder in eine gold-silberne Rettungsdecke gehüllt, damit sie nicht auskühlen. Insgesamt 63 Menschen mussten das Schwimmbad und die Sauna verlassen, zunächst war noch von 50 Besuchern die Rede. Laut der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft lief das geordnet und zügig ab. „Das Team des Ostparkbads bedankt sich ausdrücklich bei allen Gästen für das besonnene und kooperative Verhalten“, hieß es am Montagabend in einer Pressemitteilung.

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Großaufgebot rückt aus

Grund für die Evakuierung war ein Chlorgasaustritt im Technikgebäude des Ostparkbads. Verletzt wurde niemand. Aber weil das zunächst keiner wissen konnte, rückte vorsichtshalber ein Großaufgebot an Rettungskräften aus. Die Straße Am Kanal wurde zeitweise komplett abgesperrt und war voller Fahrzeuge.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte wegen des Chlorgasalarms aus. Foto: Feuerwehr Frankenthal/oho

Nach Angaben der Stadt waren 75 Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Feuerwehr Frankenthal, der Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe Betreuung, das Modul Führung und Sanität des Katastrophenschutzes Frankenthal, ein leitender Notarzt, ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie die Polizei. Von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war zudem der Großraumrettungswagen ans Ostparkbad geeilt.

Einsatz dauert drei Stunden

Der Einsatz zog sich über den Nachmittag hin. Gegen 17 Uhr und damit nach rund drei Stunden konnte er beendet werden. „Der Einsatz ist gut gelaufen. Alle haben gut zusammengearbeitet, Hand in Hand“, berichtet Gisela Böhmer, Sprecherin der Feuerwehr Frankenthal. Trupps mit Chemikalienschutzanzügen überprüften das Bad. Bei den Messungen wurde festgestellt, dass tatsächlich im Technikgebäude Chlorgas ausgetreten war. Die Räume mussten deshalb unter anderem gelüftet werden, um sie wieder freigeben zu können.

Gehüllt in Chemikalienschutzanzügen überprüften Einsatzkräfte das Ostparkbad. Foto: Claudia Wößner

Schwimmbad und Sauna blieben am Montag aus Sicherheitsgründen noch geschlossen. Am Abend kontrollierte eine Fachfirma die Technik und entdeckte einen Defekt. Dieser wurde direkt behoben. Am Dienstag kann das Bad wieder seinen regulären Betrieb aufnehmen.

Betreuung im Caritas-Altenzentrum

Die Gäste, die nach dem Alarm rasch nach draußen mussten, wurden während des Einsatzes durch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung sowie den Rettungsdienst versorgt. Zudem wurden sie im nahe gelegenen Caritas-Altenzentrum Heilig Geist in der Rheinstraße betreut.

Ein Angebot, das aber nicht jeder wahrnahm. Einige standen wie die Frau mit ihrem roten Bademantel auf dem Parkplatz und verfolgten von dort den Einsatz. Ihren Namen wollte die Dame lieber nicht nennen: „Sie können schreiben, was ich gesagt habe. Aber wer so ein altes Frottee-Stück im Schrank hat, muss doch niemand wissen. Das war heute eine ziemliche Aufregung.“

Besucher: „Diesen Tag werde ich nicht vergessen“

Andere saßen wie Heinz Kirchhaas in der Badehose auf einer Sitzbank, das Handtuch als Unterlage. Der 72-Jährige aus Ludwigshafen, der gerne die Sauna im Ostparkbad besucht, war sich sicher: „Diesen Tag werde ich nicht vergessen.“

Für seine nächsten Besuche, betonte Kirchhaas, wolle er sich überlegen, ob er eine Art Notfalltasche bereithalte: „Wir mussten in Windeseile alles zusammenraffen, stellen Sie sich das vor. Schnell, schnell. Und jetzt sitze ich auf meinem nassen Handtuch.“ Aber auch er nahm es mit Humor. „Das hätte hier weiß Gott schlimmer ausgehen können.“ Die meisten Gäste des Ostparkbads und die Einsatzkräfte waren sich einig: Wichtig war an diesem Nachmittag vor allem, dass niemand verletzt wurde.