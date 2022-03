Aller guten Dinge sind drei: Nachdem es im vergangenen Jahr bereits zweimal verschoben wurde, soll es jetzt am Freitag, 1. April, um 19 Uhr klappen: mit der Aufführung des Stücks „Judas“ des Chawwerusch-Theaters aus Herxheim in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal.

Ben Hergl spielt in dem Bühnenmonolog von Lot Vekemans in der Inszenierung von Ro Tritschler den umstrittensten Apostel Jesu, der den Messias laut Bibel mit seinem Kuss verraten hat. Seit 2000 Jahren wird er daher für Jesu Tod am Kreuz verantwortlich gemacht, gilt als Inbegriff des Verräters und wurde immer wieder auch als Begründung für antisemitische Vorurteile missbraucht. Doch was waren seine Motive. In dem Stück der Niederländerin Lot Vekemans kommt Judas endlich selbst zu Wort.

Zu der Veranstaltung laden die Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, das protestantische Dekanat Frankenthal und der Förderverein Kirchenmusik in Frankenthal ein. Das Stück könne ein Beitrag sein zur Auseinandersetzung mit historisch gewachsenen, aber auch politisch gelenkten Feindbildern, heißt es in der Ankündigung. Nicht zuletzt stellt sich natürlich die Frage nach der Verantwortung des Judas, den wie wäre ohne seine Tat, ohne seinen Judaskuss, das Christentum zu einer der großen Weltreligionen geworden? Einen Trailer über das Stück findet man unter www.chawwerusch.de/judas-trailer/

Karten (15/10/8 Euro) in der Buchhandlung Thalia (06233 35720), im Pfarrbüro Hl. Dreifaltigkeit (06233 27394), dem Protestantischen Dekanat (06233 88080) oder unter mechthilde.wieder@arcor.de.