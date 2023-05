Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diesmal soll es endlich klappen. Mehrfach mussten Aufführungen von „Judas“, einer Produktion des Landauer Chawwerusch-Theaters, in den vergangenen 18 Monaten pandemiebedingt abgesagt werden. Jetzt soll es gleich zweimal in der Region aufgeführt werden, am 12. November in Frankenthal und eine Woche später in Lambsheim.

Die Premiere des gleichnamigen Stücks von Lot Vekemans in der Inszenierung von Ro Tritschler war eigentlich schon für Frühjahr 2021 geplant, doch letztlich konnte sie erst ein halbes