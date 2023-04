Das intelligente Dialogsystem ChatGPT sorgt seit seiner Einführung an Schulen für große Aufregung. Schneller als andere Bildungseinrichtungen hat das Karolinen-Gymnasium in Frankenthal die neue Technik in den Unterricht integriert und steht nun bundesweit im Rampenlicht der Medien. Das KG möchte mit der Erfindung konstruktiv umgehen. Hier wird ChatGPT als neues Arbeitsmittel für Lehrende und Lernende gesehen. Wie Direktor Christian Bayer verrät, haben sich für kommende Woche Reporter der japanischen Tageszeitung Asahi Shimbun angekündigt. Und wie gehen die Schüler mit der Künstlichen Intelligenz (KI) um? „Es gibt Fälle, in denen geschummelt wurde“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Karin Reißer-Mahla. Ihre klare Meinung zur Frage, ob Lehrer Missbrauch durch die KI bemerken können: „Ein eindeutiges Ja. Wir erkennen unsere Schüler, ihre Ausdrucksfähigkeit, ihr Sprachniveau ihre Leistungsfähigkeit. Und: Prüfungen sind weiterhin offline, da hilft keine künstliche Intelligenz.“

Einen ausführlichen Bericht zum Thema lesen Sie hier.