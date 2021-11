Mit Comedian Sven Hieronymus und der Komödie „Die Feuerzangenbowle“ kommt der Humor im Dezember im Congress-Forums Frankenthal (CFF) nicht zu kurz. Auf Weihnachten stimmen die Bremer Philharmoniker ein, und mit einer frischen Brise startet die Neue Philharmonie Frankfurt ins Neue Jahr.

Freunde des Balletts und des akrobatischen Tanzes allerdings kommen in diesem Jahr im CFF nicht mehr auf ihre Kosten. Das Gastspiel „Der Nussknacker“ mit dem Russischen Klassischen Staatsballett am 28. Dezember wird in den Advent 2022 verschoben, auf den 21. Dezember. Und auch der Circus on Ice mit seinem aktuellen Programm „Reloaded“ wird erst zum Jahresanfang 2023, am 4. Januar, Station in Frankenthal machen. Bereits gekaufte Karten, informiert das CFF, behielten ihre Gültigkeit, könnten aber auch zurückgegeben werden.

Gern gesehen und gehört wird derzeit der Comedian Sven Hieronymus. Sein neues Programm „Als ob!“, mit dem er am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, in Frankenthal gastiert, ist ausverkauft, teilt das CFF mit. Ein Rocker in den Fünfzigern, mit Kindern an der Schwelle des Erwachsenenseins, der mag wohl mitunter ähnlich fassungslos sein wie die Lehrergeneration der 1930er-Jahre, als der Autor Heinrich Spoerl seinen Roman „Die Feuerzangenbowle“ herausbrachte. Mit der Bühnenfassung von Wilfried Schröder unter der Regie von Axel Schneider macht das Altonaer Theater mit diesem Klassiker am Donnerstag, 9. Dezember, 19 Uhr, Station in Frankenthal. Die Handlung: Der junge Schriftsteller Johannes Pfeiffer bedauert, als Privatschüler nicht die von Freunden gepriesene Gymnasiastenzeit als „das Schönste im Leben“ kennengelernt zu haben. Diese, zumindest die Abschlussklasse, soll er nun nachholen, beschließen die Freunde. Natürlich ist Pfeiffer alsbald im Kreis seiner pubertierenden Schulkameraden voll dabei, mit Unfug aller Art die Lehrer zu foppen. Bis des Direktors Töchterlein erscheint.

Musikalische Seefahrt ins Neue Jahr

Weihnachtlich wird es am vierten Advent, 19. Dezember, 18 Uhr, mit dem Konzert „Christmas Time is Here“. Es spielen die Bremer Philharmoniker unter der Leitung von Brandon Keith Brown. Solistin ist die Sängerin und Komponistin Robin McKelle. Die Philharmoniker, heißt es in der Ankündigung, „verwandeln das Congress-Forum in eine idyllische Winterlandschaft“. Auf dem Programm stehen Werke von Tschaikowsky, Mozart, Wagner und Mendelssohn-Bartholdy. Weihnachtliche Lieder wie „Santa Baby“, „Maybe this Christmas“ oder „Christmas Time is Here“, interpretiert die Jazz- und Soulsängerin Robin McKelle.

Mit einem Mix aus Klassik, Märschen, Polkas, Galopps, Operette, Musical und Filmmusik startet die Neue Philharmonie Frankfurt mit Solisten und Tänzern am 1. Januar, 18 Uhr, ins Neue Jahr. Unter dem Titel „Nimm mich mit Kapitän auf die Reise“ sollen Musikstücke erklingen rund um das seefahrende Volk, aber auch Hymnen zu den großen Strömen, etwa mit Smetanas Moldau, Offenbachs Rheinnixen und Strauss’ berühmtestem Walzer „An der schönen blauen Donau“. Dirigent und Moderator zugleich ist Jens Troester.

Noch Fragen?

Karten kosten einheitlich für „Die Feuerzangenbowle“ 25 Euro und für die Konzerte 30 Euro. Sie sind erhältlich an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, unter reservix.de oder beim Kartenvorverkauf des CFF, Stephan-Cosacchi-Platz 5, in Frankenthal, von Montag bis Donnerstag, 9.30 bis 18 Uhr, und freitags von 9.30 bis 15 Uhr.