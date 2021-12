Leinen los und volle Kraft voraus – so lautet das Motto am Samstag, 1. Januar, 18 Uhr, beim Neujahrskonzert mit der Neuen Philharmonie Frankfurt im Congress-Forum Frankenthal (CFF). Die Zuhörer erwartet ein „Feuerwerk maritimer Musik“ heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Das CFF weist am Freitag noch einmal darauf hin, dass das Konzert wie geplant stattfinden kann. Das Programm der Neuen Philharmonie Frankfurt unter ihrem Chefdirigenten Jens Troester verspricht Chansons, lustige Seemannslieder, Walzer, Märsche, Polkas und Galopps, Höhepunkte aus Operette, Musicalmelodien und Filmmusik. Dazu gebe es eine Prise leichte Klassik. Auch die „Binnenschifffahrt“ solle nicht zu kurz kommen. Genannt seien berühmte Walzer aus Smetanas „Moldau“, Offenbachs „Rheinnixen“ und Strauss’ „An der schönen blauen Donau“.

Es gilt die 2G-plus-Regel. Karten gibt es bei allen reservix-Vorverkaufsstellen, in Frankenthal bei Thalia, im Netz unter www.reservix.de, unter www.www.congressforum.de oder über die CFF-Tickethotline unter 0800 266 4737.