Trotz des aktuellen Teil-Lockdowns heißt es am Donnerstag, 10. Dezember, „Bühne frei“ im Streaming-Studio des Congress-Forum Frankenthal (CFF). Mit Kerstin Lange, Petra Scheuermann und Harald Schneider sind ab 19.30 Uhr in der Reihe „Pfälzisch kriminelle Weihnacht“ gleich drei Autoren vertreten.

Geplant war die Lesung eigentlich als Präsenzveranstaltung mit Publikum, teilt das CFF mit. Angesichts der aktuell hohen Infektionszahlen in der Pandemie müssen die Sitzplätze im Großen Saal unbesetzt bleiben. Fans der Reihe können die Lesung aber wie bisher auch bequem im heimischen Wohnzimmer verfolgen – mit einer Tasse Glühwein, Lebkuchen oder dem einen oder anderen Stück Schokolade.

Was die drei Autoren neben ihrer Leidenschaft für Krimis verbindet, ist die Pfalz. Kerstin Lange, die in Düsseldorf wohnt und arbeitet, hatte mehrere Aufenthalte in der Region. Die Domstadt Speyer liefert den Rahmen für ihre psychologischen Krimis rund um den pensionierten Kriminaloberrat Ferdinand Weber. Neben ihren Romanen sind mittlerweile auch über 70 Kurzgeschichten erschienen. Lange gewann laut CFF unter anderem Krimiwettbewerbe der Zeitschrift „Maxi“ und des S. Fischer Verlags für ihr Buch „Anders-Artig“.

Schokoladig-krimineller Lese- und Hörgenuss

Die gebürtige Frankenthalerin Petra Scheuermann sorgt mit ihren vier Kriminalromanen für schokoladig-kriminellen Lesegenuss. Live-Streams von Lesungen aus ihren Schoko-Krimis aus dem Congress-Forum sind bereits auf dem Youtube-Kanal des CFF abrufbar.

Auch Harald Schneider hat im Mai und Juni auf der CFF-Bühne schon Live-Streams absolviert. Seit dem Jahr 2008 hat er in der Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar den skurrilen Kommissar Reiner Palzki etabliert, der inzwischen in seinem 19. Fall ermittelt. Der Titel des aktuellen Bands lautet „Pfälzer Bausünden“. 2017 hat Schneider nach Angaben des CFF bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den dritten Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami belegt. Die Autoren sind Mitglied im Syndikat, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur.

Eigentlich wäre am Donnerstag noch eine weitere Autorin mit von der Partie. Doch Lilo Beil musste wegen eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig ihre Teilnahme an der Lesung absagen, wie das CFF informiert. Interessierte können die Autorin auf ihrer Homepage „besuchen“.

