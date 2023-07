Quo vadis, CDU? Nachdem es ihr Kandidat Bernd Knöppel noch nicht einmal in ein Stechen im Rennen ums Amt des Oberbürgermeisters geschafft hat, stehen der Partei harte Zeiten ins Haus. Sie schwankt dabei zwischen Fehleranalyse, Selbstkritik und Schuldzuweisung. Die seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgsverwöhnten Frankenthaler Christdemokraten finden sich nach der Schlappe bei der Oberbürgermeisterwahl in einer für sie ungewohnten Rolle wieder: Ab 1. Januar wird keiner aus ihren Reihen mehr die Nummer eins im Rathaus sein, dort hat dann Nicolas Meyer von der FWG das Sagen. Und nach der kommunalpolitischen Sommerpause ist es nur noch ein Dreivierteljahr bis zur Kommunalwahl, wo die Partei ihren Nimbus als stärkste Fraktion verteidigen will. Aber wie?

